В Челябинске решили объединить остановочные пункты трамваев на крупных перекрестках

Челябинцам рассказали, какие изменения ждут трамвайную сеть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время идет прорабатывается вопрос оптимизации трех транспортно-пересадочных узлов областного центра – «Монтажный колледж», пересечение улиц Маркса и Цвиллинга и «Теплотех». Об этом сообщает телеграм-канал «Транспорт Челябинской агломерации».

Напомним, в действующей редакции трамвайной маршрутной сети все три узла сформировались вокруг крупных перекрестков. Вместе с тем, остановочные пункты на каждой из улицы расположены на значительном расстоянии друг от друга. Теперь эксперты уверены, что необходим перенос остановочных пунктов за перекрестки для повышения удобства пересадок. Например, на остановке «Теплотех» трамваи, следующие в сторону северо-запада и Металлургического района могли бы останавливаться на одном остановочном пункте, сейчас же действуют для комплекса: один – на улице Кирова, другой – на проспекте Победы. Аналогичная ситуация и в двух других случаях.

«Отдельного внимания заслуживает узел «Детский парк (Комсомольская площадь), – отмечают авторы канала. – Там проектируется доппуть для ускорения проезда перекрестка Ленина-Рождественского (разведение прямого и поворотного трамвайного движения)".

Кроме того, в перспективе Челябинск ждет продление трамвайного движения от вокзала в Ленинский район. Это напрямую свяжет район с центром города, а также сформирует альтернативу проезда по улице Рождественского.

Реконструкция моста через реку Миасс в перспективе позволит выводить сцепки и вагоны метротрама на магистральный маршрут №3. А аналогичные работы на узлах на Площади искусств и Площади павших позволит ускорить движение трамваев по центру города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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