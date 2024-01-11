Власти выплатили 200 тысяч рублей ребенку, повредившему руку в челябинском Сквере Искусств

В Челябинске суд взыскал компенсацию морального вреда из-за полученной ребенком травмой на детской площадке.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство Центрального района Челябинска обратилось после проверки по обращению родителей юного челябинца, получившего травму.
Напомним, инцидент произошел 2 июня прошлого года в Сквере Искусств на Набережной реки Миасс. 7-летний мальчик, играя на «беговом колесе», расположенном на детской площадке, повредил палец на руке. В ходе проверки было установлено, что причиной травмы стала неисправность игрового оборудования.
Отвечает за благоустройство Сквера Искусств МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей г. Челябинска». Оно же должно обеспечивать содержание и обслуживание объектов.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу законного представителя ребенка 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
В ходе рассмотрения гражданского дела МБУ «ЭВИС» добровольно выплатило эту сумму.
Челябинск, Виктор Елисеев
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