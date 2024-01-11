Российские мошенники вооружились искусственным интеллектом

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в социальных сетях.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, преступники с помощью искусственного интеллекта (ИИ) генерируют голосовые обращения владельцев аккаунта и вымогают деньги у его контактов, прикрепляя фото банковской карты с именем и фамилией.
На первом этапе аферисты взламывают аккаунты Telegram или WhatsApp с помощью фейковых голосований. Затем скачивают сохраненные голосовые сообщения и создают новые сообщения с нужным контекстом.
В конечном итоге преступники рассылают эти сообщения в личные и групповые чаты с просьбой об одолжении большой суммы денег, подкрепляя их сгенерированными голосовыми сообщениями и отфотошопленными банковскими картами с поддельными именами получателей, пишет «Вестник киберполиции России».
Южноуральцев призывают быть бдительными и предупредить своих родных и близких.
Челябинск, Виктор Елисеев
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