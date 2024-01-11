В Челябинске на пять дней ограничили движение по одной из ведущих магистралей

Водителей предупредили об ограничении движения по улице Комарова в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения схемы дорожного движения связаны с проведением работ на инженерных коммуникациях.

«До 16 января вводится ограничение движения по крайней правой полосе проспекта Комарова в районе пересечения с улицей Салютной (по направлению к аэропорту)", – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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