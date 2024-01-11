Под Челябинском охотник ранил школьницу

Одиннадцатиклассница получила заряд дроби в спину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел поздно вечером 9 января в Аргаяшском районе. Информацию о нем подтверждают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Девушка вместе с приятелем ехали из одного поселка в другой. В лесу машина застряла в снегу, и школьница вышла из салона. В это время неподалеку охотился на дичь охотинспектор регионального Союза охотников и рыболовов. После того, как мужчина выстрелил из ружья, заряд попал в спину одиннадцатиклассницы.

Девушку госпитализировали. В настоящее время ее состояние стабильно.

В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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