В пригороде Челябинска в детскому саду рухнула крыша

В одном из сел Сосновского района в детском саду провалилась крыша.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в дошкольном учреждении, расположенном в селе Красное поле Сосновского района.

Жители узнали о ЧП с началом будней, когда выяснилось, что учреждение не работает из-за обвалившейся крыши: под тяжестью снега рухнул целый пролет кровли.

По словам местных жителей, случилось все в новогодние праздники. Поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

«Родители воспитанников детсада говорят, что никаких ремонтных работ на здании не ведется», – пишет «Агентство чрезвычайных новостей». Интересно, что крышу ремонтировали в прошлом году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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