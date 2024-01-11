«Магнитка» уверенно разобралась с аутсайдером КХЛ

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл ХК «Сочи» – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч начался активными атаками гостей.

Натиск сочинцев принес свои плоды. И на 7-й минуте встречи Джереми Бракко удачно замкнул розыгрыш Артемия Кузнецова и Михала Криштофа – 1:0 в пользу южан.

Второй период прошел в упорной борьбе, но и по его окончании «Сочи» сохранил минимальное преимущество.

Все решил третий игровой отрезок. Уже на второй минуте периода Артем Минулин с подачи Игоря Гераськина и Макара Хабарова сравнивает счет. На 48-й минуте Никита Гребенкин, получив шайбу от Дмитрия Силантьева, выводит хозяев вперед – 2:1. Но интрига сохраняется до самого конца.

На исходе встречи сочинцы снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока, и за 40 секунд до финальной сирены Данила Юров поражает пустые ворота гостей – 3:1. А через 29 секунд Никита Гребенкин реализует буллит – 4:1, уверенная победа «Металлурга» и 15-е подряд поражение ХК «Сочи».

Челябинск, Виктор Елисеев

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