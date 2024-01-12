12 января ожидаются следующие события – Челябинск

12.01.2024, пятница

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе уральских мастериц «Рябинушка» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Обзор книг «Миры Харуки Мураками» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

18:00 Челябинск – Творческий вечер Айгуль Комельковой «Песни синих гор» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

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