В Челябинске зафиксировано 2 поджога автомобильных покрышек в подъездах многоэтажек

В Челябинске зафиксировано 2 поджога автомобильных покрышек в подъездах многоквартирных домов. Судя по всему, планировался и третий, но поджигатели не смогли попасть в подъезд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инциденты произошли в ночь на 11 января. Около 2 часов ночи двое мужчин в медицинских масках с покрышкой и канистрой зашли в дом №26 на улице Скульптора Головницкого (их зафиксировала камера домофона), облили покрышку бензином и подожгли.

Через час эти же люди пытались проникнуть в дом №32 на улице 250-летия Челябинска, но им никто не открыл. Через некоторое время вспыхнул пожар в доме №28 на улице 40-летия Победы: там тоже занесли в подъезд покрышки, облили бензином и подожгли.

В ситуации разбирается полиция.

Челябинск, Павел Зварзин

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