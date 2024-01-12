В Челябинске у пассажирского автобуса во время движения лопнуло стекло

В центре Челябинска у пассажирского автобуса во время движения лопнуло стекло.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на площади Революции. Автобус маршрута №64 двигался на северо-запад, в районе остановки одно из боковых стекол в центре треснуло и высыпалось в салон на пассажиров.
Согласно видео, опубликованном ОТВ, осколки засыпали 2 ряда сидений и проход между ними.
Официально инцидент пока не прокомментировали. Информации о пострадавших тоже нет.
Челябинск, Павел Зварзин
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