В Челябинске у пассажирского автобуса во время движения лопнуло стекло

В центре Челябинска у пассажирского автобуса во время движения лопнуло стекло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на площади Революции. Автобус маршрута №64 двигался на северо-запад, в районе остановки одно из боковых стекол в центре треснуло и высыпалось в салон на пассажиров.

Согласно видео, опубликованном ОТВ, осколки засыпали 2 ряда сидений и проход между ними.

Официально инцидент пока не прокомментировали. Информации о пострадавших тоже нет.

Челябинск, Павел Зварзин

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