В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

Снегопады и метели сохранятся на Южном Урале в субботу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в субботу, 13 января, в отдельных районах региона ожидаются умеренный снег, порывы ветра до 18 метров в секунду, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката.
Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать правила безопасности.
Челябинск, Виктор Елисеев
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