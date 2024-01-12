Экс-гендиректор ЮУКЖСИ, «занявший» у подконтрольной организации 10 миллионов рублей, предстанет перед судом

В суд направлено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями руководителем строительной компании правительства Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора АО Специализированный застройщик «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций» Владимира Атаманченко.
Напомним, Атаманченко задержали в конце сентября 2023 года. По версии следствия, в ноябре 2019 года южноуралец потребовал у директора подконтрольного строительно-монтажного управления выдать ему заем в 10 миллионов рублей.
Но в срок заемные средства не вернул, что причинило материальный ущерб строительно-монтажному управлению на сумму свыше 13,4 миллиона рублей, а также существенное нарушение прав и законных интересов организации.
Причиненный ущерб возмещен в ходе расследования уголовного дела.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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