Экс-гендиректор ЮУКЖСИ, «занявший» у подконтрольной организации 10 миллионов рублей, предстанет перед судом

В суд направлено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями руководителем строительной компании правительства Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора АО Специализированный застройщик «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций» Владимира Атаманченко.

Напомним, Атаманченко задержали в конце сентября 2023 года. По версии следствия, в ноябре 2019 года южноуралец потребовал у директора подконтрольного строительно-монтажного управления выдать ему заем в 10 миллионов рублей.

Но в срок заемные средства не вернул, что причинило материальный ущерб строительно-монтажному управлению на сумму свыше 13,4 миллиона рублей, а также существенное нарушение прав и законных интересов организации.

Причиненный ущерб возмещен в ходе расследования уголовного дела.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube