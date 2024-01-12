В суд ушло дело в отношении южноуральца, разбившего мемориальную плиту в память участника СВО

В Челябинской области перед судом предстанет местный житель, уничтоживший мемориальное сооружение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в повреждении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.

По данным следствия, в октябре 2023 года ночью 52-летний южноуралец, находясь в состоянии алкогольного опьянения разбил расположенную на фасаде Кузяшевской средней школы Аргаяшского района мемориальную плиту, увековечивающую память местного жителя, погибшего в ходе специальной военной операции. В ходе расследование вандал признался, что отдавал отчет в своих действиях, к которым его побуждала личная неприязнь к участнику СВО.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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