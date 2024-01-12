В Челябинской области вспыхнул деревообрабатывающий цех

Сильный пожар вспыхнул в производственном помещении в Златоусте.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС России, возгорание произошло утром пятницы, 12 января.
«В городе Златоуст огонь охватил здание деревообрабатывающего цеха», – уточнили представители ведомства.
Первоначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. Позднее огонь распространился на кровлю административно-бытового здания.
После полудня пожар локализовали на площади более полутора тысяч квадратных метров. В 12:39 поступило сообщение о ликвидации открытого горения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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