В Челябинской области вспыхнул деревообрабатывающий цех

Сильный пожар вспыхнул в производственном помещении в Златоусте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС России, возгорание произошло утром пятницы, 12 января.

«В городе Златоуст огонь охватил здание деревообрабатывающего цеха», – уточнили представители ведомства.

Первоначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. Позднее огонь распространился на кровлю административно-бытового здания.

После полудня пожар локализовали на площади более полутора тысяч квадратных метров. В 12:39 поступило сообщение о ликвидации открытого горения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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