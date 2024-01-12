Число производителей органической продукции в России выросло на 18%

Органический рынок в России продолжил расти в 2023 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Роскачества, в 2023 году рынок органической продукции продолжил свое развитие.

Всего с 2019 по 2022 год было выдано 262 органических сертификата. В 2023 году их число выросло на 123 (14%), достигнув 385. Рост числа производителей органики составил 18%, теперь их 177 в стране.

Лидером по числу сертифицированной органической продукции являются производители продукции растениеводства. В России их выращивают около 53% производителей. Затем идет продукция переработки – 37%, а следом животноводческая продукция – 8%.

В Роскачестве также напомнили, что с 1 сентября 2024 года наличие органического сертификата также становится обязательно для получения права использовать в маркировке термины «эко», «био» и их производные, а также «зеленый».

Челябинск, Виктор Елисеев

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