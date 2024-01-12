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Пятница, 12 января 2024, 15:46 мск

Новости Челябинск

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Мэрия Челябинска решила потратить еще 150 млн рублей на поддержку подрядчиков, не сумевших справиться со снегом

Подрядчикам челябинских чиновников оказалось недостаточно миллиардов рублей для подготовки к снежной зиме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продолжительный снегопад, прошедший в Челябинске в конце декабря – начале января, выявил несколько болевых точек. Об этом заявила глава города Наталья Котова.

Напомним, непогода обрушилась на Южный Урал в последнюю декаду декабря ушедшего года. В центре разгула стихии оказался областной центр. За последнюю неделю 2023 года здесь выпало 2,5 месячной нормы. За восемь дней января – еще 120 процентов. В итоге высота снежного покрова в Челябинске превысила 50 сантиметров.

К столь масштабному снегопаду оказались не готовы ни подрядные организации, ни коммунальные службы. Город до сих пор испытывает проблемы с работой общественного транспорта, организацией автомобильного движения и вывозом мусора.

Но г-жа Котова все равно заявляет, что во время снегопадов «все службы работали слаженно». Хоть и признает: «Этот снегопад выявил несколько болевых точек». Решать их чиновники планируют своим излюбленным средством: потратить бюджетные деньги.

«Муниципалитет направит 150 миллионов на приобретение новой дорожной техники, – заявила градоначальница. – Ее можно будет передавать подрядчикам в аренду, если им не будет хватать собственных сил. Сейчас дорожники просчитывают, какие машины им нужны, составляются документы для аукционов». Купленную технику планируется передать на баланс МБУ «ЭВИС». Обслуживание и хранение ее во время простоя, разумеется, тоже будут оплачиваться из бюджета.

Между тем, на содержание улично-дорожной сети власти Челябинска и так тратят не один миллиард рублей ежегодно. Так, семь контрактов с подрядчиками, заключенные на 3,5 года (до конца 2025-го), обойдутся городской казне в 6,9 миллиарда рублей. В 2024 году в рамках контрактов городские власти выплатят дорожникам 2,3 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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© 2024, РИА «Новый День»

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