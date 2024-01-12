В Челябинске возобновляется судебный процесс о выселении жителей частного дома с территории зоопарка

Челябинский областной суд рассмотрит апелляцию жителей областного центра, защищающих дом, в котором выросло три поколения их семьи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое судебное заседание состоится 25 января текущего года. Судья рассмотрит жалобу жительницы областного центра на решение Центрального районного суда, отказавшего ей в восстановлении права собственности на дом, возведенного в массиве городского бора.

Дом построил еще в 1960 году отец нынешней хозяйки. Здесь родилась и выросла она сама, ее дети и внуки. И три десятка лет никаких проблем не было: первые хозяева, их дети, внуки и правнуки получали прописку, это регистрировалось в домовой книге. Рядом выросло еще несколько домов.

Но в середине 1990-х годов власти задумались о создании в городе зоопарка. Новое учреждение разместили на территории Челябинского городского бора. Планов по его развитию было много, а потому и площади под него определили, не скупясь. В начале 2000-х у хозяев построенных за 30-40 лет до этого домов начались проблемы: руководство учреждения настойчиво предлагало им покинуть насиженное место, а строения – снести. Так что право собственности челябинцам пришлось оформлять через суд. В 2002 году хозяева получили «зеленку» на дом.

Но в середине 2000-х к жильцам дома начали регулярно наведываться судебные приставы. Тогда-то они и узнали, что очередной суд решил удовлетворить иск руководства зоопарка о принудительном выселении жителей расположенных на спорной территории домов. Горожане вновь обратились в судебное ведомство.

Через несколько лет треволнений хозяин дома скончался (произошло это в 2007 году). Но оформить наследство на дом его наследники уже не смогли. Оказалось, что право собственности на дом ограничено, а строение признано незаконным.

В течение 16 лет наследники пытаются оспорить эти решения.

На какое-то время челябинцев оставили в покое. Однако с началом 2020-х попытки выселить семейство возобновились. Причем выселить в буквальном смысле в никуда: другого жилья у пятерых прописанных в доме членов семьи нет, а альтернативных вариантов городские власти не предлагают. Да и действует мэрия все это время не напрямую, а через муниципальный зоопарк.

Соседи челябинцев сдались и после очередного требования свое хозяйство покинули. Их дом опечатан, а ключи от замков находятся у руководства учреждения.

Хозяйка же единственного оставшегося населенным дома продолжает добиваться признания за собой права собственности на дом, построенный отцом. Но безуспешно.

«На последнем суде, в 2023 году, нам удалось доказать, что земельный участок, на котором стоит наш дом, остается спорным, – рассказывает сын хозяйки. – Он зоопарку не принадлежит. Более того, в бессрочное пользование зоопарк получил эти земли только в 2008 году. Получается, что суды, аннулировавшие свидетельство о собственности и принимавшие решение о выселении еще в середине 2000-х, были инициированы незаконно: истцом было руководство зоопарка, никакого отношение к земельному участку не имевшее. Но суд все равно отказал матери в восстановлении права собственности».

Это решение и пытается оспорить горожанка в Челябинском областном суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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