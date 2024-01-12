В Челябинске задержали маршрутчика, напавшего на беременную

В Челябинске полиция задержала водителя маршрутного такси, напавшего на беременную пассажирку.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции Челябинска оперативно доставили в отдел полиции водителя маршрутного такси №24, вступившего в конфликт с пассажиркой.
Инцидент в маршрутке произошел в четверг, 11 января. Водителя вывело из себя, что не все пассажиры, зашедшие в салон на одной из остановок, оплатили проезд. При этом наброситься он решил именно на беременную женщину, проезд, по ее словам, оплатившую: 39-летний маршрутчик бросил в челябинку комок снега.
Водителя доставили в отдел полиции «Металлургический». В ходе разбирательства оказалось, что у микроавтобуса, в добавок ко всему, неисправна тормозная система. Так что машину эвакуировали на спецстоянку, а в отношении самого маршрутчика составили административный протокол.
В отношении руководства компании-перевозчика запланировано проведение контрольно-надзорного мероприятия с целью недопущения дальнейших нарушений среди водительского состава и контроля за качеством перевозок пассажиров.
Проверка продолжается. Выяснение всех обстоятельств произошедшего находится на контроле руководства УМВД России по Челябинску.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»