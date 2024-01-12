Шестилетний ребенок попал в реанимацию, повиснув на шарфе на горнолыжном подъемнике в Миассе

В Челябинской области выясняются обстоятельства травмирования малолетнего на горнолыжном курорте.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сегодня, 12 января, на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасса, был тяжело травмирован 6-летний мальчик.

Известно, что инцидент произошел на ленточном подъемнике. Мальчик упал, его шарф попал в барабан, и ребенок едва не задохнулся. В настоящее время он в реанимационном отделении больницы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», – рассказали в силовом ведомстве.

В настоящее время на месте работают следователи СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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