Полиция задержала поджигателей автомобильных покрышек в многоэтажках Челябинска

Поджигателей челябинских подъездов поймали в Екатеринбурге.

Как уже сообщал «Новый День», инциденты произошли в ночь на 11 января. Около 2 часов ночи двое неизвестных в медицинских масках с покрышкой и канистрой зашли в дом №26 на улице Скульптора Головницкого (их зафиксировала камера домофона), облили покрышку бензином и подожгли.

Через час эти же люди пытались проникнуть в дом №32 на улице 250-летия Челябинска, но им никто не открыл. Через некоторое время вспыхнул пожар в доме №28 на улице 40-летия Победы: там тоже занесли в подъезд покрышки, облили бензином и подожгли.

«Подозреваемые в поджоге шин задержаны челябинскими полицейскими, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. – Для того, чтобы избежать наказания, они попытались скрыться в Екатеринбурге».

По информации представителей силового ведомства, расследование преступления было взято на контроль руководством регионального полицейского главка. Для установления личностей поджигателей создали следственно-оперативную группу, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники уголовного розыска.

Полицейские установили марку автомобиля и возможный маршрут передвижения неизвестных. Уже через несколько часов они выяснили, что злоумышленники покинули территорию Челябинской области и находятся в Екатеринбурге.

Оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску совместно с коллегами из Свердловской области задержали подозреваемых. Ими оказались жители Екатеринбурга, ранее судимый 33-летний мужчина и его 30-летняя супруга. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства совершения преступлений.

Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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