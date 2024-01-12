В Челябинской области зафиксирован первый в 2024 году случай бешенства

В Челябинской области зафиксирован первый в 2024 году случай бешенства животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболевшей оказалась домашняя кошка. Недавно ее перевезли из Октябрьского района в Челябинск. Внезапно спокойное животное стало агрессивным, перестало пить и есть и напало на хозяйку.

Кошку усыпили, посмертные анализы диагноз подтвердили. Владелице животных назначена антирабическая вакцинация. В квартале на АМЗ, где жила кошка, объявлен карантин.

Напомним, в 2023 году в Челябинской области было зафиксировано 32 случая бешенства, в том числе 5 – в Челябинске.

Челябинск, Софья Артемьева

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