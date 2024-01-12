«Трактор» не оставил шансов «Ак Барсу»

Челябинский «Трактор» на домашней арене уверенно обыграл «Ак Барс» из Казани – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче открыли хозяева на 12-й минуте первого периода: Егор Попов отличился с подачи Александра Шарова и Чарльза Робинсона.

Но долго радоваться челябинцам не дали. Уже через две минуты Дмитрий Кагарлицкий замыкает розыгрыш Александра Радулова и Вадима Шипачева – 1:1. Казалось, с этим счетом команды и уйдут на перерыв. Но за две секунды до сирены Данил Юртайкин ловит шайбу после отскока от вратаря казанцев после удара Владимира Ткачева и отправляет ее в ворота гостей – 2:1 в пользу челябинцев.

С первого периода хозяева выходят заряженными на победу, и на 28-й минуте матча Виталий Кравцов с подачи Артема Щучинова и Семена Дер-Аргучинцева увеличивает отрыв – 3:1.

Вторая половина матча оказывается на редкость сухой на шайбы. Итог – победа «Трактора» – 3:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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