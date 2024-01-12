Техника сломалась, работать некому: чиновники пояснили, что происходит с общественным транспортом в Челябинске

В Челябинске сломались 45 троллейбусов и трамваев, что и привело к сбоям в работе общественного транспорта в последние дни. С таким заявлением выступил сегодня вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов сегодня на аппаратном совещании в мэрии. И добавил, что гарантийный ремонт трамваев должен провести Усть-Катавский вагоностроительный завод. Что собираются делать с вышедшими из строя троллейбусами, чиновник не уточнил.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне сотрудник одного из челябинских депо заявил, что почти весь подвижной состав поломан, его не восстанавливают, ремонтный автопоезд не на ходу.

Заместитель министра транспорта Челябинской области Александр Егоров дал свои пояснения в Чате транспорта Челябинской агломерации:

«Выпуск по троллейбусам снизился по причине поломок старых машин (они уже слишком старые, десятилетия новая техника не закупалась), также из-за дефицита водителей (люди не хотят работать на старой ломающейся технике, – написал он. – Выпуск по трамваям снизился в основном по технеисправности вагонов. В старых вагонах выходили из строя двигатели из-за интенсивной пробуксовке на уклонах, есть резервные запчасти, сейчас оперативно меняются. По новым вагонам есть проблемы с приводами дверей, устраняются по гарантии.

Также были постоянные остановки движения трамваев из-за занесенных путей и обледенения поверхности рельсов на уклонах. 8 спецвагонов-снегочистов выпуска 70-80-ых годов, новые в стране не выпускают. Причем снегочист не собирает снег, а сдвигает его вправо, образуя кучу. Скорость вращения щетки высока – отбрасывает лед и камни в проезжающие автомобили, поэтому днем снегочисты могут выходить на линию ограниченно.

ГЭТ будет переделывать вагон в шнекоротор, чтобы сразу собирал снег в грузовик. Также будет закуплена доптехника ГЭТа для вывоза снежных валов.

По автобусам проблема с водителями. Полгода обсуждаем в чате, что условия труда непростые, а зарплаты несопоставимые.

В октябре провели штаб, было поручено 3 муниципальным перевозчикам проработать индексацию зарплаты. Причем не за счет премий (их можно платить, не платить, срезать по решению руководства), а за счет индексации часовой базовой ставки. В итоге МУП КПА проиндексировал с декабря, МУП СОД с января 2024, ГЭТ планирует с февраля 2024. Понятно, что сразу водители не прибегут на работу, должно пройти ещё пара месяцев.

Стоит обратить внимание и на персонал, который эти самые автобусы ремонтирует и обслуживает. Зарплаты ниже рынка труда, набрать новый персонал не получается. А количество машин растет. Предложения о повышении зарплаты руководству МУП СОД озвучиваются постоянно, но результата нет».

Челябинск, Софья Артемьева

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