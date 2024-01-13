13 – 15 января ожидаются следующие события – Челябинск

13.01.2024, суббота
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10:00 – 17:00 Челябинск – Чемпионат по спидкубингу: соревнования по сбору кубика Рубика на время (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Отмечаем Старый Новый год: активные игры, аттракционы, забеги на санках, лыжах и снегокатах (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка у главной сцены)
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12:00 Челябинск – Рождественский концерт «Христос рождается, славьте Его!» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Восточная башня)
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12:00, 14:00, 16:00 Челябинск – Экскурсии по выставке «Тебе, Небесному Царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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12:00 Челябинск – Играем в нарды (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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13:00 Челябинск – Медиация по выставке «Картография» (Дома Архитектора, пр. Ленина, 41а)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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14:00 Челябинск – Час размышления и признания «Пушкин – это Россия, выраженная в слове» в Пушкинском обществе (Центр историко-культурного наследия г. Челябинска, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:45 Челябинск – Чемпионат России по баскетболу – Суперлига: «Челбаскет» и БК «Тамбов» (ДПШ им. Крупской, Свердловский пр., 59)
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17:00 Челябинск – Лекция «Образование Человека: как Запад «переоткрывает» практики Востока» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина 60, Центр культурно-просветительских программ)
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18:00 Челябинск – Вокально-поэтический вечер, посвященный творчеству М. Таривердиева (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
14.01.2024, воскресенье
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10:00 – 17:00 Челябинск – Чемпионат по спидкубингу: соревнования по сбору кубика Рубика на время (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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10:30 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Школа киноискусства для подростков от продюсерского центра АНО «Камера Анте» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00, 14:00, 16:00 Челябинск – Экскурсии по выставке «Тебе, Небесному Царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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13:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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13:00 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Посиделки у новогодней елки «Сказки зимней волшебство» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей бардовской песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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14:30 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи футболки (Музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)
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15:00 Челябинск – Староновогодняя мастерская «Подарок для елочки» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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