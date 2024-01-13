Челябинск продолжает утопать в мусоре

Власти Челябинска вновь заявили о непростой ситуации с вывозом коммунальных отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 13 января, вице-мэр Александр Астахов вместе с главой администрации Советского района Владиславом Макаровым и представителем регоператора проверили состояние контейнерных площадок на территории района.

«К сожалению, на территории Советского района ситуация остается непростой. На сегодняшнее утро мы фиксируем порядка 50 проблемных контейнерных площадок. Тому есть, конечно, и объективные причины – особенности застройки. Но фиксируем и затруднение проездов из-за некачественной очистки, и особенно много фактов блокирования личным автотранспортом», – рассказал чиновники.

Управляющие компании и подрядчики районной администрации во взаимодействии с ЦКС сейчас проводят зачистку путей для проезда мусоровозов к проблемным объектам.

Факты блокировки личным транспортом переданы в административную комиссию для назначения штрафа от 1 до 5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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