В Челябинской области жителям пришли счета на 117 тысяч рублей от УК, о которой они не слышали

В Златоусте управляющая компания начала выставлять счета жителям дома, не заключавшим с ними договор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители двухэтажки в одном из поселков Златоуста давно привыкли обходиться без управляющей компании.

Все работы, обычно выполняемые обслуживающей организацией, горожане делают самостоятельно и за свой счет. Жильцы уже успели отремонтировать фундамент, перекрыть крышу, заменой окон тоже занимаются сами. За коммунальные ресурсы (воду, газ, электроэнергию) платят напрямую ресурсоснабжающим организациям – с ними у них заключены договоры.

Однако недавно южноуральцы обнаружили в своих ящиках еще одну платежку – от некой управляющей компании. «Никто из жителей дома в глаза не видел представителя этой УК, никаких договоров с ней никто не подписывал и не заключал, и ни одной качественной услуги от этой УК в доме оказано не было, – рассказывает телеграм-канал «Новости Челябинска». – Все, что они сделали, прибили фанеру на два подъезда, и за это выставили счет на 117 тысяч».

По крайней мере, именно такая сумма уже набежала за якобы обслуживание дома. Жильцы недоумевают: ремонтировали здание они за свой счет еще задолго до появления УК, да и после ее появления сотрудники компании даже ни одной лампочки не поменяли. Представителей организации, кстати, так никто из жильцов до сих пор и не видел в доме.

Но счета от неведомым образом появившейся у дома управляющей компании жители получают регулярно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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