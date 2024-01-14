Шестилетний ребенок утонул в бассейне в Челябинске

В челябинском бассейне утонул маленький мальчик.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла в субботу, 13 января, в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов областного центра.

6-летний мальчик пришел в заведение вместе с матерью. Когда ребенок остался без присмотра, он захлебнулся.

В следственном управлении СК России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека.

В настоящее время следователи осмотрели место трагедии, изъяли запись с камер видеонаблюдения. Допрашиваются свидетели, работники заведения, назначена судебно-медицинская экспертиза, затребована документация о работе комплекса и ответственных за обеспечение безопасного нахождения граждан на территории бассейна.

Челябинск, Виктор Елисеев

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