«Металлург» одержал четвертую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» в Москве крупно обыграл «Спартак» – 6:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы уверенно начали первый матч очередной гостевой серии. Однако заброшенной шайбы пришлось ждать до второго периода.

На 23-й минуте встречи Данила Юров выводит гостей вперед – 1:0. Через три минуты Денис Зернов удваивает преимущество южноуральцев. А на 31-й минуте матча Даниил Вовченко делает счет 3:0, с этим команды уходят на второй перерыв.

В третьей двадцатиминутке хозяева постарались собраться и оказать сопротивление лидерам КХЛ. Но смогли лишь немного связать магнитогорцев. На 44-й минуте Никита Михайлис доводит преимущество «Металлурга» до четырех шайб. И только в начале 48-й минуты москвичи смогли отквитать одну шайбу: после броска Николая Голдобина счет становится 1:4.

Но через полторы минуты Никита Михайлис оформляет дубль – 5:1 в пользу магнитогорцев. Наконец, на 58-й минуте Данила Юров также записывает на свой счет дубль – 6:1.

Однако последнее слово спартаковцы оставляют за собой: на 60-й минуте матча Максим Цыплаков забрасывает вторую шайбу в ворота гостей – 2:6.

«Металлург» одерживает четвертую победу подряд, сохраняя лидерство в «регулярке» КХЛ. «Спартак» продлевает серию поражений до шести матчей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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