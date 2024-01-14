«Трактор» начал выездную серию с поражения

Челябинский «Трактор» уступил в Минске местному «Динамо» – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после двух сильных матчей челябинцы умудрились упустить победу в игре с не самым сильными соперником. Причем минчане владели инициативой практически на протяжении всей встречи.

Открыл счет на 13-й минуте матча защитник хозяев Павел Денисов. А на 24-й минуте после броска Романа Горбунова минчане вели уже со счетов 2:0.

Лишь на 48-й минуте встречи Виталий Кравцов сократил отставание – 1:2. В конце матча челябинцы сменили вратаря на шестого полевого игрока, но это сыграло не в их пользу: за две секунды до финальной сирены Даниил Сотишвили ставит точку – 3:1, «Динамо» оставляет этот матч за собой.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube