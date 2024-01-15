В пригороде Челябинска в подвале дома несколько лет хлещет канализация

Жильцы дома в Копейске живут как будто на выгребной яме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители Копейска обратились за помощью на «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным.

По словам южноуральцев, их дом стоит на выгребной яме. В подвале течет канализация, на стенах – насекомые, в помещениях пар и жуткий запах.

Главным «украшением» построенного в 1957 году здания давно уже стали плесень и комары. А скоро, видимо, заведутся лягушки.

«Дом чудом удерживается на «болоте». Управляющая компания «Копижилбыт» давно не обслуживает здание, а местный МУП КСВВ не торопится устранять засор. В итоге, подвал, в котором, предположительно, может находиться бомбоубежище, годами топит канализацией», – рассказали общественники. Люди страдают от сырости и едкого запаха.

Активисты обратились в прокуратуру с просьбой срочно подключиться и проконтролировать, чтобы в доме были надлежащие условия для проживания. Пока что находиться там опасно для здоровья, уверены южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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