Дело об убийстве у бара в центре Челябинска дошло до суда

В суд направили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство молодых людей на улице Кирова в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении убийства, а также покушении на убийство двух человек.

Напомним, трагедия произошла ночью 28 октября прошлого года у бара на улице Кирова. Подвыпивший молодой человек поругался с незнакомцем. В пылу ссоры он несколько раз ударил оппонента ножом в лицо и в грудь и попытался сбежать. Но его догнали приятели пострадавшего, решившие задержать челябинца до приезда полиции.

Однако горожанин ранил и их? Один из молодых людей получил несколько ударов ножом в спину, другой – удар ножом в бок.

Через какое-то время парень, пострадавший в первой стычке, умер в больнице.

️Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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