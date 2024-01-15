В Кыштыме пес упал в пятнадцатиметровый колодец

Спасатели достали собаку из каменного колодца глубиной 15 метров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, ЧП случилось в Кыштыме во время прогулки хозяев с собакой охотничьей породы.

В минувшую субботу, в популярном для прогулок районе близ поселка Слюдорудник, спаниель, с которым гуляла семейная пара из Кыштыма, забежал в старую шахту в горе Слюдяная и сорвался в один из колодцев.

Как рассказали спасатели, каменный колодец технического сооружения оказался глубиной 15 метров и не имел никаких других выходов на горизонты, поэтому собака, получив травмы, оказалась в ловушке в беспомощном состоянии.

По прибытии к шахте, сотрудники Кыштымского отряда обследовали место ЧП и смогли организовать в старой штольне обязательную при спелеоработах станцию спуска-подъема.

Затем один из спасателей при помощи альпинистского снаряжения спустился вниз, успокоил собаку, взял на руки и пристегнул за шлейку к своей обвязке. Так, вместе, они смогли преодолеть 15 метров (высота пятиэтажки) и подняться на поверхность.

В ходе осмотра спасенного спаниеля обнаружились внешние повреждения, ссадины на теле и мордочке. Хозяева немедленно повезли невольного «шахтера» в ветеринарную клинику, для более тщательного осмотра повреждений, возможных после падения с такой большой высоты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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