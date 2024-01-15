Экс-замминистра экономики Челябинской области и его подельнику вынесли приговор

Дело о «распиле» на российско-казахстанском форуме передали в суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев и директор компании «Элефант» Михаил Смирнов признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а также в получении и даче взятки соответственно.

Напомним, бывшего чиновника задержали в июле 2018 года. По данным следствия, Бахаев и Смирнов присвоили 31 миллион рублей, предназначенных для подготовки российско-казахстанского форума, проходившего в Челябинске в 2017 году. Для этого смету на подготовку мероприятия завысили примерно на треть – из бюджета на это получили 131 миллион рублей. Деньги проходили через структуры, связанные с Михаилом Смирновым.

Рассмотрение уголовного дела началось в феврале 2020 года, растянувшись почти на четыре года. В итоге Антона Бахаева суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Михаил Смирнов получил шесть лет условно с испытательным сроком четыре года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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