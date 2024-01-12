На ММК принят новый коллективный договор

На Магнитогорском металлургическом комбинате принят новый коллективный договор предприятия.

Срок его действия охватывает 2024-2026 годы. Подписи под этим основополагающим документом, регулирующим трудовые отношения между работниками и администрацией предприятия, поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и председатель первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» Горно-металлургического профсоюза России Борис Семенов.

Новый документ, как и прежние, исповедует принцип социального партнерства руководства и трудового коллектива. Под контролем договора вопросы охраны труда и окружающей среды, социальных гарантий и льгот для работников компании. Особое внимание – обеспечению достойного уровня заработной платы. В частности, в соответствии с колдоговором работодатель обязуется обеспечить повышение уровня реального содержания заработной платы работников, включая ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Необходимо отметить, что руководство ПАО «ММК» приняло решение проиндексировать тарифные ставки и оклады работников компании на 10% с 1 января 2024 года.

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, в период действия прежнего коллективного договора работодателем были выполнены все принятые обязательства в части заработной платы, социальных льгот и гарантий работникам. «Мы ежегодно увеличиваем расходы на социальный пакет, а общие расходы на социальную сферу Группы ММК составляют уже почти 3,5 млрд рублей ежегодно. Все эти средства направляются на конкретные цели: компенсацию стоимости путевок, питания, детский отдых, поддержку материнства, многодетных семей, заботу о наших ветеранах и многое другое», – сообщил Павел Шиляев.

Председатель первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» Борис Семёнов рассказал, что изменения коснулись всех разделов коллективного договора – по оплате труда, социальному развитию коллектива, работе с молодёжью, значительно изменился раздел по охране труда. Всего профсоюз вынес на рассмотрение более девяноста проработанных аргументированных предложений, значительная часть из которых была согласована и отражена в тексте нового колдоговора.

По словам Павла Шиляева, несмотря на все сложности текущего момента, ММК удалось не просто сохранить расходы на социальную сферу, но и найти возможности для реального расширения социального пакета. «Практически по всем направлениям мы усилили поддержку. В том числе и в тех моментах, которые не вошли в текст колдоговора. В частности, это новая программа – «Льготная ипотека», стартующая с 2024 года. В рамках данной меры мы планируем компенсировать работникам до 50% уплаченных процентов по ипотеке в течение следующих пяти лет», – сообщил руководитель комбината.

В числе дополнительных мер усиления социальных гарантий работников Павел Шиляев также назвал индексацию выплат по рождению ребёнка и ежемесячных выплат по уходу за детьми, увеличение размера поощрений за сдачу работниками норм ГТО. Серьезные изменения были внесены в программу улучшения жилищных условий для молодых сотрудников – победителей конкурсов профмастерства. Для них размер субсидии на приобретение жилья был увеличен с 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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