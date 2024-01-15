Челябинцы теряют интерес к гороскопам

Челябинцы стали меньше интересоваться гороскопами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МегаФона, в конце декабря – начале января челябинцы чаще всего обращаются к предсказаниям и гороскопам. К такому мнению пришли аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных обращений абонентов более чем к 10 тематическим порталам. Как правило, трафик в эти месяцы вырастает более чем в 1,5 раза по сравнению среднегодовыми показателями.

В ушедшем году пиковые значения были зафиксированы в третьей декаде декабря, интерес южноуральцев этой теме также значительно вырос в начале нового 2024 года. Так, 7 января трафик увеличился в 2,3 раза по сравнению с предыдущим днем.

При этом год от года интерес челябинцев к ресурсам с гороскопами и предсказаниями снижается, заметили специалисты МегаФона. В первую неделю января 2024 года общий объем мобильного трафика на сайты по этой теме был в 2 раза ниже, чем за аналогичный период 2023-го.

Челябинск, Софья Артемьева

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