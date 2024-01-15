В лесах Амазонии обнаружили следы неизвестной цивилизации

Сеть городов цивилизации, существовавшей несколько тысяч лет назад, нашли в Латинской Америке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сеть городов и дорог, существовавших 1500-3000 лет назад нашли в долине Упано, расположенной вдоль берегов Амазонки на территории современного Эквадора.

Ученые Национального центра научных исследований Франции (CNRS) проанализировали археологические находки, используя технологию Lidar, позволяющую создать подробные трехмерные карты земной поверхности.

На них исследователи и обнаружили сеть городов и дорог, созданных неизвестной цивилизацией, исчезнувшей задолго до прихода европейцев. Вероятно, жители поселений оставили эту территорию из-за извержений вулканов.

На площади 300 квадратных километров ученые нашли более 6 тысяч приподнятых земляных площадок размеров 10 на 20 метров и высотой 2 метра. По их мнению, они могли служить фундаментом для зданий.

Среди площадок выделяется одна – размером 40 на 140 метров и высотой 5 метров. Возможно, располагавшееся на ней здание использовали для проведения ритуальных церемоний или общественных собраний.

Поля с дренажными канавами вокруг возвышений говорят о развитии сельского хозяйства. На основании анализа росписей керамики можно сделать вывод, что жители выращивали кукурузу, бобы, маниок и сладкий картофель.

Дополняет картину семь прямых дорог протяженностью 25 километров, соединяющих порядка десяти поселений.

Кроме того, исследователи обнаружили оборонительные сооружения, что может говорить такие как рвы. Их наличие, пишет портал «Новая наука», может свидетельствовать о конфликтах между различными группами населения в этом регионе.

Открытие ученых ставит под сомнение распространенную гипотезу о том, что этот район Амазонии был практически не исследован в доколумбову эпоху.

Челябинск, Виктор Елисеев

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