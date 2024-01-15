Город-катастрофа: за неделю в Челябинске так и не смогли наладить работу общественного транспорта

Челябинцы продолжают жаловаться на некачественную работу общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автобусы и маршрутные такси продолжают ездить переполненными. Об этом горожане пишут в паблике «Текслер, помоги».

«Сегодня, 15 января, Челябинск, северо-запад – братьев Кашириных – транспорта нет! Совсем! За полчаса одна 86 переполненная маршрутка! Что вообще происходит, где весь наш транспорт?! – возмущается челябинка. – Это – саботаж! Так больше невозможно! Челябинск – 2024 – город-катастрофа!"

Раздраженные южноуральцы даже заявляют, что проблем с общественным транспортом становится больше. «Вторая рабочая неделя нового года началась, а ситуация на дорогах только ухудшается! – пишут горожане. – Где общественный транспорт Челябинска? Остановка «Александровский» (пересечение Чичерина и 40 лет Победы), 7:30 утра. 64 автобус ходит с интервалом 20 минут в лучшем случае... И, конечно, уже забит так, что не влезешь! 18 автобус вообще ни один не прошел за 30 минут! 75-я, 91-я маршрутки тоже по одной за 20 минут приехали и сразу под завязку (хотя для этих маршрутов тут конечная). Потом еще по пробкам час минимум вместо 30 минут».

По словам пассажиров, с таким коллапсом они столкнулись впервые за несколько лет. «Время 7:40, остановка «Поселок Бабушкина». Первый автобус маршрута 64 подошел к 7:58. За ним еще два 64-х, народ не весь смог втиснуться», – рассказывают челябинцы. «За 4 года поездок я такого количества народа не помню на нашей остановке с утра, признается еще одна горожанка. – Ездим в Ленинский. Мы вышли в 7:00. Если бы ждали автобуса, чтобы уехать – был бы час».

Напомним, работа общественного транспорта в Челябинске резко ухудшилась после мощных снегопадов, обрушившихся на город. Из-за нечищеных дорог в областном центре выросли рекордные пробки, а на подвижном составе компаний-перевозчиков участились поломки.

Кроме того, серьезный удар, по информации городских властей, нанесла эпидемия гриппа: в начале прошлой недели более 100 водителей автобусов были на больничном. Позднее это число сократилось, но не слишком существенно.

Еще одна проблема – дефицит работников, отмечают в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Уровень заработной платы в муниципальных предприятиях оказался не слишком конкурентным, признали чиновники. И хотя в конце декабря – начале января ведущие перевозчики заявили о повышении оплаты труда, эффект от этого в миндортрансе ожидают примерно через два месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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