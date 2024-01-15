У южноуральцев попросили помощи в подсчете пернатых, не улетевших на юг

В России пройдет акция «Серая шейка».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с 20 по 21 января в городах России пройдет учет водоплавающих птиц. Принять участие в мониторинге могут все желающие. Для этого необходимо вооружиться биноклем, схемой водоема, блокнотом, карандашом и выйти к местам, где обычно зимуют пернатые.

Учет водоплавающих птиц проводят специалисты Союза охраны птиц России около 15 лет. С 2015 года он приобрел форму Всероссийской акции, которую назвали «Серой шейкой».

В большинстве городов Урала и Сибири зимой можно увидеть крякву, гоголя, хохлатую чернеть, красноголового нырка, лысуху, камышницу, местами – чаек и цапель.

Для помощи в мониторинге участникам акции нужно утром (если утро морозное, то лучше дождаться середины дня, когда потеплеет) прийти к незамерзающему водоему – это могут быть быстрые реки, ручьи, различные отстойники, охладители, места сброса теплых вод, – и проверить, не зимуют ли там водные или околоводные птицы. Если птиц на свободном ото льда водоеме нет, обязательно отметить этот факт.

Для полноты получения информации, при себе лучше иметь бинокль. А визуальный подсчет дублировать фотосъемкой. Эксперты предлагают проводить учет в паре: один считает птиц, второй фиксирует данные.

После полевых работ информацию следует переписать на чистовик и отправить координаторам акции. Перечень данных, которые необходимо отметить в учетном листе, а также фотографии птиц и контакты координаторов размещены здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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