Челябинцы смогут пожаловаться на переполненные мусорные контейнеры

В прокуратуре Челябинской области расширили сбор информации о нарушениях в сфере обращения твердых коммунальных отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в надзорном ведомстве региона на ежедневном контроле находится сложившаяся ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов на территории Челябинска.

Ранее прокуратурой города было внесено руководителю ООО «Центра коммунального сервиса» представление об устранении нарушений закона, в отношении заместителя генерального директора организации прокурором возбуждены административные дела.

Прокурорами районов областного центра руководителям более 20 управляющих организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры к расчистке площадок от снега и скопившегося мусора.

Кроме того, по поручению прокуратуры области прокуратурой Советского района Челябинска проводится проверка по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

Прокурором района сегодня, 15 января, в ходе осмотра площадок сбора отходов установлены нарушения требований санитарного законодательства, в связи с чем руководителям двух управляющих организаций внесены представления. В результате принятых мер вывезены отходы с 50 площадок.

«Прокуратурой Челябинска организована «горячая линия» для приема сообщений граждан и юридических лиц по вопросу ненадлежащего оказания услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, расположенных на территории города», – рассказали в надзорном ведомстве.

Сообщения принимаются с 9:00 до 18:00 ежедневно по телефону 89925258245.

Ситуация остается на личном контроле прокурора Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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