В Европе начали делать мясо из костей

В Финляндии начали делать мясо из рыбных и куриных костей: твердые ткани превращаются в пасту, которую можно добавлять в фарш.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработчики идеи утверждают, что в курином фарше костяной массой можно заменить 30% мяса, а в рыбном – до 50%. Пищевая ценность и вкус продукта при этом якобы, не меняются.

Основатели стартапа заявляют, что нашли еще один способ бороться с отходами и выбросами CO2. Например, на каждые 130 млн тонн курятины, потребляемые человечеством в год, приходится 32,5 млн тонн костей, как оказалось, вполне съедобных. При этом техпроцесс стартапа сокращает выбросы углекислого газа на 20% – 70%. Правда, относительно чего, не уточняется.

«Эксперты из АПК недоумевают, зачем такой проект вообще нужен. Они уверены, что большая часть костей используется рационально, – пишет telegram-канал FMCG Report. – Например, перерабатывается в корм для скота. А паста из костей сгодится только в качестве добавки к полуфабрикатам – таким как наггетсы. Они занимают небольшую долю мясного рынка и не помогут сделать отрасль заметно устойчивее».

Москва, Игорь Юров

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