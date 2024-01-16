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Вторник, 16 января 2024, 04:31 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

16 января ожидаются следующие события – Челябинск

16.01.2024, вторник

  • 14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Крещению (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9-й этаж)

  • 18:45 Челябинск – Чемпионат России по баскетболу – Суперлига: «Челбаскет» vs. «Русичи» (Курск) (ДПШ им. Крупской, Свердловский пр, 59)

  • 19:00 Челябинск – Начало нового курса обучения игре в спортивный бридж (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

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