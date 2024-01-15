Дорожно-мусорный узел: у мэрии Челябинска не возникло особых претензий к дорожникам, не справившимся со снегом в декабре

Несмотря на то, что челябинские дорожники не смогли справиться с последствиями декабрьских снегопадов, что привело к мусорному и транспортному коллапсу, у мэрии практически нет претензий к работе подрядных организаций в декабре 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно актам выполненных работ, опубликованным на портале «Госзакупки», за работу в течение последнего месяца 2023 года дорожники получили из городской казны 30,48 миллиона рублей. При этом у принимавших работы чиновников возникли лишь незначительные претензии к качеству работ, некоторые из которых даже не повлияли на итоговую сумму.

Хотя следует отметить, что по четырем районам (Калининский, Ленинский, Советский и Центральный) оплата все-таки была снижена, но в общей сложности – лишь на 1,32 миллиона рублей.

Загадка практически полной оплаты работ на улично-дорожной сети областного центра по итогам декабря, закончившегося транспортным коллапсом, с которым в Челябинске не могут справиться уже три недели, проста: решив не дотягивать до конца месяца, специалисты мэрии подписали акты приемки выполненных работ 25 декабря – аккурат накануне масштабных снегопадов (а в Металлургическом районе – и вовсе 20 декабря).

Напомним, несмотря на то, что после продолжительных споров с ФАС городские власти все-таки раздробили многомиллиардный объем работ на семь лотов, контракты достались лишь трем игрокам. Металлургический район получило ООО «Союз Автодор» из Ивановской области. За три с половиной года компания должна получить 743,8 миллиона рублей. Она, кстати, самостоятельно выполняет контракт.

Но уже в Центральном районе ситуация иная. Здесь лот стоимостью 1,14 миллиарда рублей выиграло челябинское ООО «ЭлектроСтрой». Как пишет 74.ru, это новичок на дорожном рынке Челябинска – ранее компания занималась проектно-изыскательскими работами, а также строительством и реконструкцией электросетевых объектов. Однако в действительности работы по обслуживанию улично-дорожной сети выполняет субподрядчик – компания «Стройтех», уже работавшая с челябинскими дорогами.

С остальными пятью районами ситуация еще интереснее – все пять аукционов выиграла московская компания АО «Ойкумена». В общей сложности ей причитается 4,9 миллиарда рублей.

Правда, большую часть этой суммы получит субподрядчик – «ГУ Автодор» (4,77 миллиарда рублей). Но и сам этот субподрядчик работает только в двух из пяти районов. Остальные находятся на обслуживании компаний «Строймеханизация» (не сумевшая сама получить госзаказ) и «ЭкоТранс». С ними договоры заключила уже «ГУ Автодор».

Отметим, что компания «Ойкумена» – отнюдь не новичок на Южном Урале. Так, она – один из подрядчиков, ответственных за содержание дорог регионального значения в 2022-2024 годах: один контракт на 1,4 миллиарда рублей заключила сама «Ойкумена», и еще 7 на общую сумму 8,4 миллиарда рублей – ее «дочка» «Урал-сервис-групп». Таким образом, им достались две трети всего рынка работ по содержанию дорожной сети в Челябинской области. Впрочем, в сентябре 2022 года УСГ перешла под контроль убыточной на тот момент крымской компании ООО «Антей-Сервис», с дорожными работами не связанной. Правда, эксперты не исключали, что смена собственника была формальной, а бенефициар деятельности предприятия остался прежним. Тем более, что и зарегистрированное в Симферополе ООО принадлежало ранее АО «Ойкумена».

Интересно, что московская компания претендовала на контроль за сферой содержания дорог Челябинска еще в 2019 году. Тогда контракт на следующие три года мэрия собиралась отдать АО «Объединение «Ингеоком», 30% акций которого принадлежала все той же «Ойкумене». Но в торги вмешалась ФАС, отменив их итоги, после чего были назначены новые аукционы – по семи лотам, большинство из которых забрала компания «Строймеханизация» Вайнштейнов (теперь работающая у «Ойкумены» на субподряде).

По мнению ряда экспертов «Ойкумену» интересует на Южном Урале не только дорожная сфера. Как отмечает 74.ru, генеральный директор АО «Ойкумена» Лев Гниденко может контролировать через посредников ООО «Центр коммунального сервиса», забравший большую и наиболее платежеспособную часть рынка обращения с твердыми коммунальными отходами (компания является региональным оператором в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах).

Кстати, через ЦКС «Ойкумена» может быть связана и с собственным субподрядчиком: учредитель и генеральный директор «ГУ Автодор» Александр Леонов владеет 25% «мусорного» регоператора.

А на фоне аффилированности ЦКС с компаниями, ответственными за уборку снега в Челябинске, совсем иначе «играет» история с обрушившимися на областной центр в новогодние каникулы проблемами с вывозом мусора. С одной стороны, представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, признавая сложности, сетуют на неудовлетворительную работу дорожных подрядчиков. С другой, эти самые подрядные организации связаны с самим ЦКС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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