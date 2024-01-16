Инфляция в Челябинской области превысила семь процентов

Потребительские цены выросли на Южном Урале за год на 7,3%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс потребительских цен на все товары и услуги в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года составил в Челябинской области 100,8%. Таковы данные Челябинскстата.

Наиболее существенно за последний месяц прошедшего года изменилась стоимость продовольствия: продукты питания подорожали на 1,3%. Цены на услуги выросли на 0,9%. Непродовольственные товары прибавили 0,3%.

За год (декабрь 2023-го по сравнению с декабрем 2022 года) индекс потребительских цен составил 107,3%. Услуги подорожали на 10,9%, продовольствие – на 7,8%, непродовольственные товары – на 4%.

Стоимость бензина в декабре 2023 года стабилизировалась, практически не изменившись с ноября (индекс равен 99,9%). В годовом выражении цены на топливо увеличились на 8,2%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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