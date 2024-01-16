Бизнесмен из Южноуральска ответит в суде за падение ребенка в детском парке

Уголовное дело о ЧП в детском парке Южноуральска направили в суд

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в Южноуральске завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По версии следствия, весной 2023 года в детском парке, расположенном в помещении торгово-развлекательного центра, 4-летняя девочка упала с аттракциона. Ребенок пролетел не менее двух метров и рухнул на пол. Оказалось, что вязаное перекрытие сетки было порвано, что и привело к падению. В результате девочка сломала левую лучевую кость, что расценили как вред здоровью средней степени тяжести.

Следователи уверены, что предприниматель знал о повреждении, но не устоял перед соблазном подзаработать и пошел на нарушение техники безопасности.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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