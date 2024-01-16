В центра Челябинске «Мерседесы» заблокировали движение трамваев

В Челябинске два «Мерседеса» заблокировали движение трамваев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 13:30 у цирка. «Мерседесы» – белый и черный – двигались через перекресток улиц Кирова и Братьев Кашириных от Торгового центра в сторону улицы Свободы. Но не поделили дорогу. Столкнулись они аккурат на трамвайных путях, заблокировав движение в обе стороны.

К моменту публикации в пробке у цирка скопилось около полутора десятков трамваев. Вагоновожатым приходится высаживать пассажиров в сугробы, через которые они выбираются на проезжую часть.

«Транспорт итак по 40 минут ждем, а тут еще аварии», – возмущаются пассажиры.

Челябинск, Павел Зварзин

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