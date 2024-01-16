В Челябинской области падают темпы жилищного строительства и производство продовольствия

На Южном Урале просело производство пищевых продуктов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс промышленного производства в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года составил 101,9%, в январе – ноябре 2023 года по сравнению с январем – ноябрем 2022 года – 109,6%. Такие данные Челябинскстат приводит в докладе «Социально-экономическое положение Челябинской области за январь – ноябрь 2023 года».

Вместе с тем, в целом ряде отраслей проявилась отрицательная динамика. Так, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в ноябре 2023 года составил 23 миллиарда 305 миллионов рублей, или 113,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. В январе – ноябре 2023 года их было выполнено на 202 миллиарда 23,7 миллиона рублей (102,7%).

Однако темпы жилищного строительства снизились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 1,1% (до 1 миллиона 749 тысяч квадратных метров). При этом площадь помещений, введенных в эксплуатацию индивидуальными застройщиками, и вовсе снизилась на 10,7%. А ведь на индивидуальную застройку, по-прежнему, приходится больше половины всего объема жилищного строительства (в январе – ноябре 2023 года – 54,8%).

Негативная тенденция наблюдается и в производстве продовольствия. Оборот занятых в этой сфере организаций снизился в январе – ноябре 2023 года до 123,2 миллиарда рублей (это лишь 93,9% от объемов аналогичного периода 2022 года).

В сельском хозяйстве Южного Урала статистика фиксирует общее снижение поголовья на 3,9% по сравнению с данными на конец ноября 2022 года (201,2 тысячи голов). Наиболее существенное снижение произошло в свиноводстве – 624,8 тысячи голов (на 18,3% меньше). Коров на конец ноября 2023 года в хозяйствах региона было 97,3 тысячи голов (на 4,8% меньше), овец и коз – 120,3 тысячи голов (на 5,2% меньше), птицы – 19,5 миллионов голов (на 1,5% меньше).

При этом если продажа сельскохозяйственными организациями зерна и молока в 2023 году увеличилась, то реализация скота и птицы (в живом весе) и яиц, наоборот, уменьшилась – на 10,3% и 0,6% соответственно.

Отрицательная динамика отмечена и в сфере общественного питания. Здесь оборот в ноябре 2023 года составил 4 миллиарда 575,5 миллиона рублей, или 91,4% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В январе – ноябре 2023 года этот показатель снизился на 1,8% (до 46 миллиардов 344,6 миллиона рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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