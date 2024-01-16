На южноуральской трассе у грузовика на ходу отлетели два колеса

Автомобиль потерял под Миассом оба задних колеса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла вечером на участке дороги Миасс – Сыростан – Атлян.

У автомобиля «ГАЗель Некст» в процессе движения оторвало сразу оба задних колеса. Водитель не мог самостоятельно справиться со своей проблемой, к тому же температура воздуха стремительно падала.

На выручку мужчине пришел полицейский экипаж, направлявшийся из Миасса в сторону горнолыжного комплекса «Солнечная Долина».

Несколько часов прошло прежде, чем автомобиль смог проложить движение. Затем для обеспечения безопасности сотрудники полиции сопроводили «ГАЗель» до пункта назначения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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