ММК продолжает реализацию проектов по импортозамещению в машиностроении

В ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО «ММК») продолжается реализация двух крупных инвестиционных проектов, направленных на замещение импортных поставок машиностроительной продукции на рынках России и стран СНГ.

В рамках комплексной программы развития ООО «МРК» предполагается строительство двух цехов – литейно-кузнечной продукции и машиностроительной продукции. Необходимо отметить, что оба проекта реализуются при финансовой поддержке Фонда развития промышленности Министерства промышленности РФ.

Цех литейно-кузнечной продукции будет представлять собой современное производство полного цикла, ориентированное на выпуск кованых рабочих валков для станов холодной прокатки, кованых опорных валков для станов холодной и горячей прокатки, крупногабаритных поковок с развесом слитка до 120 тонн. Объем инвестиций в проект превысит 14 млрд рублей. В ходе его реализации будет создано свыше 770 рабочих мест. Мощность нового цеха составит около 24 тысяч тонн изделий в год. Цех полностью закроет потребности комбината в кованых рабочих валках для станов холодной прокатки и до 80% – в прочих кованых опорных валках для станов холодной и горячей прокатки. Кроме того, новое производство будет поставлять продукцию другим предприятиям российской металлургической отрасли, снизив долю импорта по кованным валкам до 30%.

Генеральный подрядчик строительства цеха литейно-кузнечной продукции – АО «Прокатмонтаж», разработку рабочей и сметной документации выполняет ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина». В настоящее время завершается строительство подпорных стен, начаты работы по подготовке строительных площадок площадью 52 000 кв.м., включая земляные работы и демонтаж фундаментов старых цехов, попадающих в площадь застройки. Для ведения строительных работ круглосуточно предусмотрен монтаж осветительных мачт и организация временного снабжения строительной площадки энергоносителями. Полностью завершить проект планируется в четвертом квартале 2026 года.

Другое современное импортозамещающее производство, строительство которого ведется в ООО «МРК», – цех машиностроительной продукции. Здесь будет производиться продукция тяжелого машиностроения для горно-металлургической и машиностроительной отраслей: оборудование для машин непрерывного литья заготовок, мостовые краны для металлургического производства, шлаковозы грузоподъемностью до 500 тонн, конвертеры и опорные кольца, стале- и чугуноразливочные ковши емкостью от 50 до 350 тонн, кожухи доменных печей, миксеры и миксеровозы грузоподъемностью 600 тонн, вращающиеся печи и размольные мельницы, кузова самосвалов грузоподъемностью до 225 тонн.

Всего цех сможет изготавливать около 12 тысяч тонн конкурентоспособной машиностроительной продукции в год. Объем инвестиций в этот проект превысит 5 млрд рублей, будет создано более 450 рабочих мест. С сентября 2023 года началось строительство – подготовительные и земляные работы, заливка фундаментов, изготовление металлоконструкций каркаса зданий. Параллельно проводятся работы по демонтажу старых зданий. Запустить цех планируется в третьем квартале 2025 года.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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