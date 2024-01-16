Дюжина наркосбытчиков предстанет перед судом в Челябинской области

Под Челябинском перед судом предстанет банда наркоторговцев.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 жителей различных регионов, в том числе иностранцев. Они обвиняются в участии в преступном сообществе, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

По версии следствия, с января по август 2022 года криминальная дюжина занималась незаконным сбытом наркотиков на территории Москвы, Московской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, Пермского и Приморского краев.

Согласно разработанной схеме, курьеры забирали в Московской области крупные партии наркотических средств и развозили по регионам страны, где размещали в тайники. Другие участники расфасовывали наркотика на более мелкие партии, а затем раскладывали в тайники для сбыта потребителям.

Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъяты 8,5 килограммов героина и 5,7 килограмма метадона.

На имущество обвиняемых общей стоимостью около 2 миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.

Организатор преступного сообщества объявлен в розыск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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