Дюжина наркосбытчиков предстанет перед судом в Челябинской области

Под Челябинском перед судом предстанет банда наркоторговцев.
Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 жителей различных регионов, в том числе иностранцев. Они обвиняются в участии в преступном сообществе, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
По версии следствия, с января по август 2022 года криминальная дюжина занималась незаконным сбытом наркотиков на территории Москвы, Московской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, Пермского и Приморского краев.
Согласно разработанной схеме, курьеры забирали в Московской области крупные партии наркотических средств и развозили по регионам страны, где размещали в тайники. Другие участники расфасовывали наркотика на более мелкие партии, а затем раскладывали в тайники для сбыта потребителям.
Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъяты 8,5 килограммов героина и 5,7 килограмма метадона.
На имущество обвиняемых общей стоимостью около 2 миллионов рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.
Организатор преступного сообщества объявлен в розыск.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»