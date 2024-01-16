Спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ вырос в полтора раза

С началом второго полугодия учебного года спрос на репетиторов по предметам ЕГЭ и ОГЭ вырос почти полтора раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители выпускников активизировали поиски педагогов сразу после новогодних каникул. Об этом говорят результаты анализа, проведенного специалистами «Авито Услуг».

«По сравнению с январем прошлого года в этом январе спрос на репетиторов по школьным дисциплинам, которые входят в перечень предметов на ОГЭ и ЕГЭ, кроме иностранных языков, вырос на 42%. При этом количество предложений от репетиторов на платформе выросло на 32% год к году. Отдельно преподавателями по иностранным языкам россияне стали интересоваться на 7% чаще, чем годом ранее, а количество предложений за этот период выросло на 22%", – рассказали аналитики.

Самой популярной среди всех школьных дисциплин остается математика, а интерес к репетиторам по предмету вырос на 63% год к году. Активнее всех готовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике в этом году начали школьники из Саратова (за год спрос вырос втрое – на 203%), Калининграда (+107%), Сочи (+104%) и Тюмени (+98%). При этом количество предложений от репетиторов по математике за аналогичный период времени выросло вдвое (+104%).

По обязательному на ЕГЭ и ОГЭ русскому языку спрос на репетиторов увеличился более чем в 1,5 раза (+55%) по сравнению с январем 2023-го. Самый сильный рост спроса на услуги репетиторов по русскому языку был отмечен в Тюмени (+138%), Красноярске (+131%), Саратове (+115%) и Уфе (+85%).

Иностранные языки, кроме английского, не являются самыми популярными среди предметов на ЕГЭ и ОГЭ. Тем не менее интерес к услугам репетиторов по французскому языку вырос вдвое (+49%) за год, по немецкому и испанскому – на 20% и 14% соответственно. Количество объявлений на платформе от репетиторов по французскому за год выросло на 24%, а от специалистов по немецкому и испанскому – на 15% и 45% соответственно.

Английский язык входит в топ-3 самых востребованных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. Спрос на репетиторов по английскому языку за год вырос на 24%, а количество репетиторов на платформе – на 60%. Самыми англоговорящими в 2024 году планируют стать школьники Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара – там спрос на репетиторов по английскому выше всего. А наиболее заметно в процентном соотношении среди крупных городов спрос на услуги репетиторов по английскому вырос в Барнауле (+110%), Хабаровске (+80%), Екатеринбурге (+74%) и Омске (+61%).

Среди дополнительных предметов, помимо английского языка, самый высокий показатель спроса – у естественнонаучных и технических дисциплин: химии, физики, информатики и биологии. При этом в процентном соотношении сильнее всего вырос интерес к услугам репетиторов по химии (+61%), обществознанию (+58%), а также географии, литературе и информатике (+56% по каждому предмету). Количество объявлений на платформе наибольшим образом за год выросло со стороны специалистов по литературе (+156%), географии (+131%) и информатики (+126%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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